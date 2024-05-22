В Британии признали уничтожение баз, где солдат ВСУ обучали наемники Sun: ВС РФ уничтожили базы по обучению солдат ВСУ иностранными наемниками

Фото: IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press

Вооруженные силы России уничтожили несколько баз, где военнослужащих украинской армии обучали наемники из других стран, пишет британское издание Sun. Газета рассказала об одном из таких секретных объектов в Харьковской области.

Авторы пообщались с бывшим солдатом ВС Великобритании Дэном Ридли, который занимается подготовкой украинских военных на прифронтовой базе. Кроме него, там работают и другие британские и американские инструкторы. По словам Ридли, центр подготовки, в котором он ведет занятия, связан с украинской армией. При этом наемник утверждает, что Киев не финансирует эту базу.

Конечно, были другие базы, но они были уничтожены российскими боеголовками, — сказано в материале.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что отсутствие боевого духа у солдат является одной из главных проблем Вооруженных сил Украины. По его словам, Украинские военные также жалуются на недостаток необходимого количества боеприпасов и личного состава. Аналитик также добавил, что в настоящий момент Россия проводит наступление на всех направлениях линии боевого соприкосновения. В то же время украинские войска не может ответить на эти действия.