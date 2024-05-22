Военэксперт перечислил главные проблемы ВСУ на фронте Военэксперт Литовкин: одна из проблем ВСУ на фронте — отсутствие боевого духа

Фото: МО Украины

Отсутствие боевого духа у солдат является одной из главных проблем Вооруженных сил Украины, заявил в беседе с Lenta.ru военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин. Украинские военные также жалуются на недостаток необходимого количества боеприпасов и личного состава, уточнил он.

Для ВСУ сейчас проблемны все направления фронта. У них не хватает личного состава, не хватает боеприпасов, техники. Да и настроение ниже плинтуса. А когда-то было сказано, что победа во всякой войне зависит именно от боевого духа людей. Так вот боевой дух украинской армии очень низкий, — уточнил экс-полковник.

По словам Литовкина, сейчас Россия проводит наступление на всех направлениях линии боевого соприкосновения. В то же время Украина не может ответить на эти действия.

Полковник в отставке ранее высмеял заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что две системы противовоздушной обороны Patriot смогут спасти ВСУ от сдачи Харькова. Литовкин напомнил, что беспилотники способны преодолевать системы этой ПВО, так как она работает исключительно по воздушным целям.