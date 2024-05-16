«Бесполезные вопли»: Литовкин высмеял Patriot как панацею для ВСУ Военэксперт Литовкин: две батареи Patriot не спасут ВСУ

Фото: Jens BÃ�ttner/dpa/Global Look Press

ЗРК Patriot

Две системы противовоздушной обороны Patriot не смогут спасти ВСУ от провала в Харькове, считает полковник в отставке Виктор Литовкин. В беседе с NEWS.ru военный эксперт назвал «бесполезными воплями» заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что две батареи ПВО станут панацеей.

Говорить о том, что два Patriot спасут Харьков, — это бред сивой кобылы, которым Зеленский всегда славился. Он может это говорить для того, чтобы выбить слезу, думая, что на Западе много инноваций. Но это все бесполезные вопли. Запад ведет другую игру, делая Украину боевым инструментов против России, — пояснил Литовкин.

По словам эксперта, в батарею Patriot входит восемь пусковых установок и четыре радиолокатора. При этом, как он уточнил, беспилотники могут легко пролететь мимо этой системы ПВО, которая работает исключительно по воздушным целям. Литовкин добавил, что Запад продолжает надеяться на Зеленского.

Запад надеется на Зеленского, думая, если они поставят определенное количество вооружения, то все сложится. Но Запад не поставляет нужного количества вооружения, они уже два года обещают самолеты, но до сих пор нет ни одного, — заключил эксперт.

Зеленский ранее заявил, что Украина потеряет Харьков, если Запад не поставит ВСУ две системы Patriot. Украинский лидер подчеркнул, что на этом участке фронта складывается очень тяжелая ситуация для украинской армии.