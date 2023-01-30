Во Франции призвали выйти из НАТО Французский политик Филиппо призвал выйти из НАТО из-за заявлений о конфронтации с Россией

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Флориан Филиппо

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Парижу надо выйти из НАТО, председатель военного комитета которого адмирал Роб Бауэр предупреждает о готовности Альянса к конфронтации с Россией. Сумасшедшие люди хотят третьей мировой войны, написал он в Twitter.

Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявляет, что государства блока должны перейти к «военной экономике» и что Альянс «готов» к конфронтации с Россией! Эти сумасшедшие хотят третьей мировой войны, давайте выйдем из НАТО, да здравствует мир! — подчеркнул политик.

Филиппо прежде много раз критиковал страны Запада, которые, по его мнению, затягивают конфликт на Украине своими поставками вооружений.

Ранее Флориан Филиппо заявил, что сомневается в психическом здоровье президента Украины Владимира Зеленского. Свои сомнения он объяснил намерением украинского лидера запросить у Парижа истребители Mirage 2000.