Во Франции отреагировали на «Чернобыль в Огайо» Французский политик Асселино: западные СМИ не молчали бы при взрыве химикатов в РФ

Фото: NTSB/Global Look Press

Место схода с рельсов грузового поезда, штат Огайо

Западные СМИ не молчали бы, если бы экологическая катастрофа, подобная той, что произошла в США, случилась в России или Китае, такое мнение в Twitter выразил лидер французской партии «Народный республиканский союз» и политический комментатор Франсуа Асселино. По его словам, издания «круглосуточно» упрекали бы президента РФ Владимира Путина или председателя КНР Си Цзиньпина в халатности.

Огромная экологическая катастрофа происходит после взрыва в Огайо. Вероятно, это затронет все северное полушарие. Если бы это произошло в России или Китае, наши СМИ круглосуточно осуждали бы халатность Путина и Си Цзиньпина. Но это произошло в США, так что тихо, — написал Асселино.

При этом политик назвал американскую катастрофу «Чернобылем в Огайо».

5 февраля грузовой поезд, перевозивший 50 контейнеров с опасными веществами, сошел с рельсов в американском штате Огайо. После крушения вагоны охватило пламя. Для предотвращения еще большей опасности, чем выброс химикатов, вскрыли емкости с веществами, чтобы провести их контролируемый поджог.

Вскоре после этого влаcти штата эвакуировали местных жителей, но на минувшей неделе им уже разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды штата заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм.