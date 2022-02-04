Во Франции отклонили призыв предоставить убежище Ассанжу

Проект резолюции с призывом к правительству Франции предоставить убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу отклонило национальное собрание страны, сообщает РИА Новости.

В поддержку документа выступили 17 депутатов, против — 31.

Проект резолюции на рассмотрение нижней палаты парламента Франции был внесён группой депутатов. В документе они указывали, что Ассанж более 10 лет подвергается судебному, «а на деле политическому преследованию со стороны США». Депутаты предложили правительству страны, защищающей свободу прессы и личности, предоставить убежище человеку, который «раскрыл миру информацию о незаконных действиях США и данные о слежке американцев за Елисейским дворцом».

США обвиняют Ассанжа в незаконной публикации имён секретных источников и сговоре с экс-аналитиком американской армии Брэдли Меннингом в получении доступа к секретным документам по национальной обороне страны. В Штатах журналисту грозит до 175 лет тюрьмы. Администрация Байдена сообщала, что намерена добиваться экстрадиции Ассанжа.

Ассанж с 2012 года находился в посольстве Эквадора в Лондоне, скрываясь от преследования Швеции, где его обвиняют в изнасиловании. В апреле 2019 года Эквадор лишил Ассанжа права на политическое убежище, после чего он был арестован британской полицией и с тех пор находится в лондонской тюрьме.

Ранее сообщалось, что британский суд разрешил Ассанжу оспорить решение о его экстрадиции в США. Апелляционная жалоба была подана в конце прошлого года.