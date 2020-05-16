Во Франции от коронавируса погибли ещё 96 человек

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Генеральная дирекция здравоохранения Франции сообщила о смерти ещё 96 человек от коронавируса.

С начала эпидемии 98 449 человек были госпитализированы, из них почти 17 500 — в отделения реанимации. Домой выписаны 61 066 человек, — добавили представители ведомства.

На сегодняшний день в мире выявлено более 4,5 млн заражённых коронавирусом. Погибли более 307 тысяч человек. Выздороветь удалось 1,6 млн.

Как информировал NEWS.ru, во Франции считают, что вакцина от COVID-19 появится только через полтора года.