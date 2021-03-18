В Канаде обеспокоились количеством запросов на смену пола среди детей

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Группа канадских родителей обратилась в открытом письме к Педиатрическому обществу, ранее раскритиковавшему подход, в соответствии с которым детям назначают мужской или женский пол в зависимости от первичных половых признаков.

Родители выражают обеспокоенность позицией врачей, которые объединяют в одно понятия «гендер» и «пол», а также утверждают, что на детей с рождения навешивают ярлык, — приводит издание «Новые Известия» выдержку из письма.

Центр по наблюдению за идеологической риторикой о детях и подростках также обратился к медикам с предупреждением относительно ситуации, сложившейся сегодня в стране в связи с подходом к гендерной дисфории (состояние, когда человек чувствует несоответствие между фактическим полом и гендерной идентичностью). Отмечается, что количество запросов на смену пола среди детей и подростков за последние годы выросло в разы.

В Центре призвали сохранять физическую и психическую целостность ребёнка, нарушаемые путём проведения медицинских процедур (блокираторами полового созревания, инъекциями гормонов желаемого пола, мастэктомией и другими), которые проводятся на здоровых телах детей, становящихся впоследствии «пожизненными пациентами».

Пока молодёжь ставит перед собой вопросы о собственном образе, ощущениях и страданиях, некоторые медики без зазрения совести предлагают ответы о том, что подростки застряли в «неправильном» теле и что они могут помочь изменить «гендер», чтобы облегчить их страдания. Проблема заключается не в вопросах молодых людей (их, безусловно, необходимо услышать), а в предлагаемых ответах, — говорится в обращении к канадским медикам.

Как сообщал NEWS.ru, канадский актёр Эллиот Пейдж, ранее известный как Эллен, станет первым мужчиной-трансгендером на обложке журнала Time. Статья о Пейдже посвящена борьбе за равные права трансгендеров. Заголовок гласит «Я полностью тот, кто я есть».