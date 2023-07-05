Во Франции сочли пагубным влияние антироссийских санкций на экономику Член парламента Франции Брику заявил о пагубном влиянии антироссийских санкций на экономику

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Антироссийские санкции, введенные в 2022 году, оказались пагубными для французской экономики и экспорта, заявил член парламента Франции Ги Брику. Он описал последствия ограничений для страны в своем обращении к правительству, сообщает Lenta.ru. По словам Брику, французский экспорт авиационного оборудования и самолетов снизился на 84% по сравнению с 2021 году после прекращения поставок в Россию.

Господин Ги Брику предупреждает <...> о последствиях торговых санкций из-за российско-украинского конфликта, которые наносят ущерб экономической и экспортной деятельности некоторых французских компаний. <...> Последствия пагубны, поскольку они касаются национального суверенитета и независимости, — говорится в обращении.

Член парламента также уточнил у правительства, какие меры оно намерено принять, чтобы помочь компаниям справиться с крупными экономическими потерями. Брику подчеркнул, что антироссийские санкции негативно воздействуют на всю национальную экономику Франции и на промышленность. Запрет на экспорт ставит под угрозу существование компаний, которые мобилизуют передовые технологии, уточнил он.

Ряд чиновников Германии ранее высказался против плана Евросоюза по использованию замороженных активов ЦБ РФ для восстановления Украины. По их мнению, такой шаг может повлечь юридические и финансовые риски.