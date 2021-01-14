Во Франции начали расследование из-за получения Саркози российских денег

https://static.news.ru/photo/06639b2e-5733-11eb-8e11-fa163e074e61_660.jpg Николя Саркози Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Национальная финансовая прокуратура Франции организовала предварительное расследование в отношении экс-президента страны Николя Саркози, которого подозревают в «торговле влиянием».

В ведомстве считают, что в 2019 году Саркози заключил контракт на оказание консультационных услуг с российской страховой компанией «РЕСО-Гарантия», контролируемой братьями Сергеем и Николаем Саркисовым. Стоимость договора оценивается в €3 млн. В начале 2020 году по контракту была получена первая выплата в размере €500 тысяч, передаёт РБК со ссылкой на французские СМИ.

В связи с этим финансовая прокуратура собирается выяснить, действовал ли бывший президент Франции только в качестве консультанта, что было бы совершенно законно, или же он участвовал в потенциально преступной лоббистской деятельности от имени российских олигархов.

СМИ утверждают, что Саркисовы подтвердили, что наняли Саркози в качестве «специального советника» и председателя комитета советников правления. Пресс-секретарь бывшего президента не ответила на запрос.

Ранее Николя Саркози было предъявлено обвинение в создании «преступного сообщества». Следователи посчитали, что его президентскую кампанию финансировала Ливия. Впервые эти обвинения были высказаны одним из сыновей покойного диктатора Саифом аль-Исламом в 2011 году. Дело привлекло повышенное внимание в ноябре 2016 года, когда франко-ливанский бизнесмен Зиад Такиеддин сказал, что в период с 2006 по 2007 год он доставил три чемодана, набитые наличностью, бывшему руководителю штаба Саркози и руководителю кампании Клоду Геану.

Предъявленные обвинения добавились к уже выдвинутым против Саркози в 2018 году. Тогда он стал фигурантом дела о «пассивной коррупции», «сокрытии хищения государственных средств» и «незаконном финансировании избирательной кампании». Политик был помещён под судебный надзор, писал NEWS.ru.