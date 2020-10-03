Во Франции из-за шторма погиб человек

https://static.news.ru/photo/9c893644-0595-11eb-95ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/MeteoMercantour

В результате шторма «Алекс», обрушившегося на Францию 2 октября, погиб по меньшей мере один человек, ещё восемь числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщил французский премьер-министр Жан Кастекс во время посещения департамента Приморские Альпы. По его словам, стихия нанесла серьёзный урон нескольким департаментам, в том числе Бретани, где погиб один человек.

По меньшей мере восемь человек считаются пропавшими без вести в Приморских Альпах, о многих других у нас также нет новостей, — сказал он.

По словам премьер-министра, за десять часов выпало 500 мм осадков, то есть половина осадков, зафиксированных во Франции в 2019 году. Кастекс сообщил, что 7 октября состоится процедура признания пострадавших районов зонами стихийного бедствия. Кроме того, он заявил, что «распорядился развернуть дополнительные силы в департаменте для устранения последствий шторма», передаёт Reuters.

Я приехал сюда, чтобы высказать солидарность нации с Приморскими Альпами, наиболее пострадавшим департаментом страны, — сказал председатель французского правительства.

В свою очередь префект Приморских Альп Бернар Гонзалеc заявил, что шторм нанёс серьёзный ущерб сразу 12 коммунам — повреждены коммуникационные сети, многие дома и мосты смыло потоками воды.

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