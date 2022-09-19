Власти Франции допустили перебои с электричеством зимой

Фото: Jan Woitas/ZB/Global Look Press

Франция, Париж

Власти Франции не намерены отключать газ в домах из-за нехватки энергии, однако возможно точечное отключение электричества, если зима будет суровой, заявила президент комитета по регулированию энергетики (CRE) Эммануэль Варгон в эфире телеканала France Info. По ее словам, перебои могут длиться по несколько часов на небольших территориях — в муниципалитетах или кварталах.

Что касается электроэнергии, то в самых сложных случаях мы можем добиться целевых отключений на несколько часов, в относительно небольших масштабах, муниципалитетах или районах, и предварительно предупредив, — сказала Варгон.

При этом она заверила, что возможные отключения газа затронут только предприятия, но не частные домохозяйства.

Накануне французские власти на фоне энергокризиса приняли решение отремонтировать атомные электростанции. Сообщается, что промышленные сварщики, трубопроводчики и прочие работники, связанные с металлом, получили задачу к 2023 году восстановить обветшавшие АЭС. Известно, что из 56 реакторов 35 выведены из эксплуатации.

Ранее премьер-министр германской федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль заявил, что газопровод «Северный поток — 2» никогда не будет запущен. По его словам, это связано с утратой доверия к России в области энергетики, поэтому партнерство между двумя странами больше невозможно.