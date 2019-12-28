Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала, что её внуки посещают детский садик с русскоязычными детьми, чтобы выучить язык.
Кальюлайд считает, что ещё в раннем детстве ребёнок должен освоить как минимум один, а лучше два иностранных языка. Президент подчеркнула, что ценит языковое богатство и её собственные младшие дети начали говорить на трёх языках ещё до начала школьного обучения,
В нашей семье семилетний ребёнок, знающий один язык, считается неразумным расточительством, — объяснила Кальюлайд.
Как писал NEWS.ru ранее, главный редактор «русского вещания» общественного телеканала LTV7 Екатерина Сафронова заявила, что журналистика на русском языке в Латвии исчезает как вид. По её словам, огромное количество газет и телеканалов, работающих исключительно на русскоговорящую аудиторию, закрылись.
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