https://static.news.ru/photo/ad2c8944-29fc-11ea-9742-fa163e074e61_660.jpg Керсти Кальюлайд Фото: Poland Grzegorz Banaszak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала, что её внуки посещают детский садик с русскоязычными детьми, чтобы выучить язык.

Кальюлайд считает, что ещё в раннем детстве ребёнок должен освоить как минимум один, а лучше два иностранных языка. Президент подчеркнула, что ценит языковое богатство и её собственные младшие дети начали говорить на трёх языках ещё до начала школьного обучения, передаёт ETV+.

В нашей семье семилетний ребёнок, знающий один язык, считается неразумным расточительством, — объяснила Кальюлайд.

Как писал NEWS.ru ранее, главный редактор «русского вещания» общественного телеканала LTV7 Екатерина Сафронова заявила, что журналистика на русском языке в Латвии исчезает как вид. По её словам, огромное количество газет и телеканалов, работающих исключительно на русскоговорящую аудиторию, закрылись.