Главный редактор «русского вещания» общественного телеканала LTV7 Екатерина Сафронова заявила, что журналистика на русском языке в Латвии исчезает как вид.
Русские журналисты в Латвии, что там лукавить, понимают, что журналистика потихоньку исчезает как вид, — отметила Сафронова.
По её словам, огромное количество газет и телеканалов, работающих исключительно на русскоговорящую аудиторию, закрылись. Власти не хотят выделять деньги именно на этот сегмент,
Как писал NEWS.ru, президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Россия в последнее время всеми силами стремится переписать историю.
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