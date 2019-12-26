https://static.news.ru/photo/6ed52d12-281d-11ea-a7c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

Главный редактор «русского вещания» общественного телеканала LTV7 Екатерина Сафронова заявила, что журналистика на русском языке в Латвии исчезает как вид.

Русские журналисты в Латвии, что там лукавить, понимают, что журналистика потихоньку исчезает как вид, — отметила Сафронова.

По её словам, огромное количество газет и телеканалов, работающих исключительно на русскоговорящую аудиторию, закрылись. Власти не хотят выделять деньги именно на этот сегмент, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Россия в последнее время всеми силами стремится переписать историю.