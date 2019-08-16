https://static.news.ru/photo/f3e5c322-c107-11e9-81a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Участие работников бюджетной сферы в мероприятиях 24 августа, приуроченных к 28-й годовщине независимости Украины, является добровольным. Об этом говорится в разъяснении Офиса президента страны Владимира Зеленского.

Информация о том, что Офис президента якобы принудительно собирает учителей, врачей и представителей общественности на генеральную репетицию празднования, не соответствует действительности, — цитирует сообщение « Интерфакс-Украина »

В Офисе Зеленского подчеркнули, что распоряжение по формированию делегаций в регионах страны направлено на оказание помощи желающим присоединиться к торжествам.

Речь идёт не о зрителях, а именно об участниках мероприятий, которые будут представлять все регионы страны. Значительная часть приглашённых будет отмечена наградами, — говорится в разъяснении.

При этом, местные органы власти, как сообщили в офисе Зеленского, обязаны собрать информацию о составе делегаций, чтобы участники не испытывали проблем с тем, как добраться до Киева.

Как писал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей страны по версии издания «Новое время».