Участие работников бюджетной сферы в мероприятиях 24 августа, приуроченных к 28-й годовщине независимости Украины, является добровольным. Об этом говорится в разъяснении Офиса президента страны Владимира Зеленского.
Информация о том, что Офис президента якобы принудительно собирает учителей, врачей и представителей общественности на генеральную репетицию празднования, не соответствует действительности, — цитирует сообщение «Интерфакс-Украина»
В Офисе Зеленского подчеркнули, что распоряжение по формированию делегаций в регионах страны направлено на оказание помощи желающим присоединиться к торжествам.
Речь идёт не о зрителях, а именно об участниках мероприятий, которые будут представлять все регионы страны. Значительная часть приглашённых будет отмечена наградами, — говорится в разъяснении.
При этом, местные органы власти, как сообщили в офисе Зеленского, обязаны собрать информацию о составе делегаций, чтобы участники не испытывали проблем с тем, как добраться до Киева.