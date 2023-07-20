Власти Украины объявили воздушную тревогу в ряде областей страны

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. Сирены начали звучать с 23:49 часов по московскому времени.

Кроме этого, взрывы прогремели в Сумах, сообщил украинский Telegram-канал «Суспильне». В Сумской области власти также объявили воздушную тревогу.

В Сумах были слышны звуки взрывов, — сказано в публикации.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что трасса «Таврида» оказалась перекрыта в результате пожара на полигоне в Кировском районе региона. С прилегающих территорий было вывезено в общей сложности 2,2 тысячи человек. Местным жителям пришлось покинуть свои дома примерно на сутки. Их доставили в пункты временного размещения.

Президент России Владимир Путин был осведомлен о возгорании на полигоне, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь высоко оценил действия главы Крыма, который оперативно отреагировал на происшествие. Все меры для разрешения ситуации были приняты.