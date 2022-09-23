Власти Швейцарии допустили присоединение к санкциям против России Власти Швейцарии допустили присоединение к санкциям против России из-за референдумов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Швейцарии может присоединиться к новым санкциям против России, которые намерен ввести Евросоюз в связи с проведением референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, сообщается на сайте Федерального совета (правительства) страны. Там также добавили, что не признают результатов голосований.

ЕС объявил о новых санкциях в связи с проведением этих референдумов. Если они будут реализованы, Федеральный совет рассмотрит возможность их принятия, — говорится в тексте.

В кабмине заявили, что считают референдумы незаконными, противоречащими международному праву и нарушающими суверенитет Украины. В связи с эти Швейцария не признает результаты голосований, о чем некоторое время назад президент страны Игнацио Кассис заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, а МИД страны уведомил о то же посла РФ.

Референдумы в ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсонской области по вопросу вхождения в состав России стартовали 23 сентября. Голосование будет продолжаться в течение пяти дней.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС как можно скорее введут санкции против России из-за проведения референдумов. В ответ на это спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал Европе не пугать РФ санкциями. Он также подчеркнул, что у жителей вышеуказанных регионов есть право на самоопределение в соответствии с Уставом ООН.