Власти Словении закрыли воздушное пространство для российских самолётов

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В Литве сообщили, что министры транспорта трёх стран Балтии приняли решение о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний. Как сообщил министр транспорта Литвы Марюс Скуодис, правительство республики рассмотрит проект сегодня вечером, 26 февраля, написал он в Facebook. Ранее своё небо для российских самолётов закрыли Румыния, Польша, Чехия и Болгария.

Принципиальное решение между министрами транспорта стран Балтии есть <...>. Министерство представило проект решения правительства, заседание планируется сегодня вечером. Воздушное пространство всех стран Балтии будет закрыто. Пока этого нет ни в...