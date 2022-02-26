Власти Словении закрыли воздушное пространство для российских самолётов
Антон Соловьев
Антон Соловьев
21:39, 26 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Словенские власти сообщили о закрытии воздушного пространства страны для самолётов из России, информация об этом была опубликована в официальном Twitter правительства. О закрытии воздушного пространства для России ранее объявили ряд других европейских стран.
Правительство приняло решение о запрете полетов в воздушном пространстве Республики Словения воздушных судов, зарегистрированных в РФ, и эксплуатантов, зарегистрированных в РФ, лицензия на эксплуатацию которым выдана компетентным органом РФ,— сообщается в Twitter.
Ранее о закрытии своего воздушного пространства заявили власти Эстонии, Латвии, Румынии, Болгарии, Польши и Чехии.
В связи с этим компания S7 уже отменила все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта.