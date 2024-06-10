Власти Польши отреагировали на взрыв на заводе Премьер Польши Туск отверг причастность «внешних сил» к взрыву на заводе MESKO

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Версия причастности «внешних сил» к взрыву на оружейном заводе MESKO не рассматривается властями Польши, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Дональд Туск. Он подчеркнул, что на это ничто не указывает, передает РИА Новости.

Нет оснований полагать, что причастны какие-то внешние силы, — сказал Туск.

10 июня местное издание Remiza сообщило, что на оружейном заводе MESKO в Свентокшиском воеводстве на юге Польши прогремел мощный взрыв. Журналисты со ссылкой на экстренные службы сообщили, что взрыв и последующий пожар произошли в одном из залов по производству ракетного топлива, который ввели в эксплуатацию несколько лет назад. Отмечается, что в момент ЧП там находились трое сотрудников, один из них, 59-летний мужчина, скончался. Одного пострадавшего госпитализировали. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее из-за взрыва газового баллона на крыше Дворца искусств в Иваново произошел пожар. Очевидица произошедшего рассказала, что громкие звуки были слышны из дома. По ее словам, людей возле центрального входа в этот момент не было. Женщина предположила, что пострадать мог кто-то из сотрудников театра.

Известно, что во время происшествия на крыше велись ремонтные работы. Прохожие при этом не пострадали. О раненых среди рабочих не сообщалось.