https://static.news.ru/photo/d9ac8240-bea8-11e9-8de5-fa163e074e61_660.jpg Фото: pern.pl

Минимум полгода потребуется Польше для очистки своего участка нефтепровода «Дружба» от загрязненной российской нефти. Об этом сообщил уполномоченный правительства страны по вопросам энергетической инфраструктуры Пётр Наимский.

Загрязнение польской системы соединениями хлора очень серьёзное. PERN (польский оператор нефтепровода «Дружба». — News.ru) на сегодняшний день в состоянии поставить чистую нефть, но гибкость складской системы ограничена. На его очистку уйдут месяцы, минимум полгода, — цитирует Наимского РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее польский оператор PERN заявил, что инцидент с «Дружбой» не повлиял на объёмы поставляемой в страну нефти. Произошедшее помогло протестировать альтернативную систему импорта.

В начале августа директор ОАО «Полоцктранснефть Дружба» Василий Дроботов сообщил, что белорусский участок нефтепровода «Дружба» полностью очищен от российской нефти, содержащей хлорорганические соединения.