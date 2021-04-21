Власти Польши начали постепенную отмену локдауна

https://static.news.ru/photo/5c473cae-a2af-11eb-a2c5-96000091f725_660.jpg Фото: Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польский кабмин принял решение о постепенной отмене ограничений, связанных с распространением коронавируса. Об этом рассказал глава Минздрава страны Адам Недзельский.

Он пояснил, что ситуация с COVID-19 в Польше неоднозначная и эта «разнородность в регионах» учитывалась при принятии решения. Так, в Великопольском, Дольношленском, Лодзинском, Опольском и Шленском воеводствах существующие ограничения сохранятся. В остальных регионах начнутся послабления.

В частности, с 26 апреля смогут возобновить работу косметические салоны, парикмахерские и салоны красоты. В школах на большей части территории Польши будет восстановлено гибридное обучение младшеклассников.

По словам министра, более детальный план будет представлен на следующей неделе. В нём предусматривается снятие ограничений с заведений общепита, гостиниц, послабления, касающиеся разного рода семейных мероприятий. Недзельский добавил, что в начале мая возможна отмена ношения масок на улице, сообщает ТАСС.

Согласно данным Минздрава Польши, за последние сутки в стране выявлено около 14 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в стране заболели более 2,7 млн человек. Из них жертвами инфекции стали 63,4 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что 8 апреля в Польше зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса за сутки — 954 летальных исхода.