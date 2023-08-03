Власти Польши могут закрыть границу для агропродукции из Украины

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Польские власти планируют закрыть границу для агропродукции из Украины, сообщил глава Минсельхоза республики Роберт Телюс, передает ОСН.

Ранее сообщалось, что Варшава обратиться к Европейской комиссии с просьбой запретить импорт клубники и замороженной малины из Украины. Телюс отметил, что у польских производителей возникли проблемы из-за увеличения объемов поставок из Украины.

Даже если Европейская комиссия решит этого не делать, мы закроем границу. Считаю, что некоторые из пяти прифронтовых стран сделают то же самое. Мы хотим и помогаем Украине, но благополучие фермеров является нашим приоритетом, — сказал министр.

Директор Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич заявил, что обострение отношений между Варшавой и Киевом связаны с приближением парламентских выборов, которые пройдут в Польше осенью этого года. По его мнению, заявление министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности украинцев было сделано с расчетом на польских избирателей.

Отношения Киева и Варшавы резко ухудшились в начале августа. Посол Бартош Цихоцкий был срочно вызван в МИД Украины после слов Пшидача о неблагодарности украинцев за помощь со стороны польских партнеров.