Власти опровергли сообщения о вступлении ВСУ в Снигиревку под Николаевом

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы РФ

Город Снигиревка в Николаевской области находится под контролем российских сил, военных действий в непосредственной близости от него нет, сообщил в своем Telegram-канале глава района Юрий Барбашов. По его словам, информация о взятии Снигиревки силами ВСУ является вбросом.

Ситуация на фронте и справа, и слева от города очень сложная, но город полностью контролируется российскими войсками, — написал Барбашов.

Ранее Минобороны сообщило, что в районе населенного пункта Вознесенск Николаевской области был ликвидирован склад, на котором находилось 45 тысяч тонн боеприпасов украинской армии. Тогда в течение суток на Николаево-Криворожском направлении уничтожили более 300 солдат ВСУ, еще около тысячи человек получили ранения.

Недавно военный эксперт Дмитрий Болтенков объяснил значение боев на Николаевско-Криворожском направлении тем, что украинские военные пытаются «прощупать» оборону российских военнослужащих. Он добавил, что ВСУ провалили наступление на Херсонскую область, поэтому им необходимо найти слабое место по всей линии фронта, чтобы направить туда оставшиеся силы. Эксперт уточнил, что опасность в этом регионе сохраняется из-за поставленной Западом техники, но отметил, что ВС РФ успешно отражают все атаки.