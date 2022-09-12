Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Николаево-Криворожском направлении Минобороны России: более 300 военных ВСУ ликвидированы за сутки на Николаево-Криворожском направлении

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Солдаты Вооруженных сил Украины

В течение суток на Николаево-Криворожском направлении уничтожены более 300 солдат Вооруженных сил Украины, еще около тысячи человек получили ранения, сообщили в Минобороны России. Кроме того, в районах населенных пунктов Купянск и Изюм Харьковской области потери противника составили до 250 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.

На Николаево-Криворожском направлении в районах населённых пунктов Костромка и Белогорка Херсонской области высокоточными ракетными ударами ВКС России поражены подразделения 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад. Всего за последние сутки на данном операционном направлении в ходе боевых действий киевский режим потерял свыше трёхсот убитыми и до тысячи раненых украинских военнослужащих, — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, в районе населенного пункта Вознесенск Николаевской области ликвидирован склад боеприпасов, на котором было 45 тысяч тонн боеприпасов украинской армии.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее заявил, что российские войска, находившиеся в районах Балаклеи и Изюма Харьковской области, перегруппированы и переброшены на территорию ДНР. По его словам, это сделано для наращивания усилий на Донецком направлении.