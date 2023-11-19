Власти Киевской области сообщили о повреждениях инфраструктуры

В ночь на 19 ноября в одном из районов Киевской области был поврежден инфраструктурный объект, сообщила региональная военная администрация со ссылкой на главу Руслана Кравченко. По его словам, сирены воздушной тревоги звучали на протяжении пяти часов, фиксировалась активная работа системы противовоздушной обороны.

В результате атаки в одном из районов поврежден инфраструктурный объект. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован. Все экстренные службы и оперативные группы задействованы и работают над фиксацией и устранением последствий атаки, — говорится в сообщении администрации.

По предварительной информации, никто не пострадал, добавил Кравченко. Возникший на месте происшествия пожар был ликвидирован.

Ранее сообщалось, что серия взрывов прогремела в Киевской области. Жители региона сообщали о ярких вспышках. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе была объявлена воздушная тревога. В 23:46 по московскому времени в Киеве прозвучало предупреждение об угрозе с воздуха.