Власти Италии заявили о приверженности НАТО Премьер-министр Италии Мелони в программной речи заявила о приверженности НАТО

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Новоиспеченный премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим «продолжит быть надежным партнером НАТО», в том числе по вопросу конфликта на Украине. В ходе выступления в Палате депутатов она подчеркнула, что итальянское государство является «полноправной частью Запада», пишет La Stampa.

Италия будет оставаться надежным партнером Североатлантического альянса, начиная с поддержки храброго украинского народа, — высказалась Мелони.

Премьер считает, что Евросоюз нуждается в более эффективной интеграции для противостояния большим вызовам.

Ранее новый министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что новое итальянское правительство будет продолжать выполнять свои обязательства в рамках международных альянсов, в том числе по Украине. В частности, это касается вопроса отправки оружия Киеву.

21 октября лидер партии «Братья Италии» Мелони приняла мандат на формирование нового правительства страны от действующего президента Серджо Маттареллы. Она стала первой женщиной — премьер-министром в истории итальянского государства. 22 октября она была приведена к присяге в ходе церемонии в президентском Квиринальском дворце в Риме.