В Италии назвали реальные цифры умерших от COVID-19

https://static.news.ru/photo/85c0750e-8e16-11ea-9f51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alberico/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Число летальных исходов от коронавирусной инфекции в Италии гораздо выше официально названных. Об этом сообщил Национальный институт статистики и Высший институт здравоохранения.

Согласно данным властей, с 20 февраля, когда в стране был зафиксирован первый больной коронавирусом, по состоянию на конец марта скончались свыше 13 тысяч человек.

Есть ещё доля примерно в 11 600 летальных исходов, для которых мы можем, используя имеющиеся на сегодняшний день данные, выдвигать гипотезу о трёх возможных причинах, — говорится в докладе специалистов.

Эксперты пояснили, что включили в статистику случаи дополнительных смертей, связанных с COVID-19 (случаи, при которых не был выполнен тест), косвенной смертности, когда гибель человека наступала вследствие дисфункции органов, и смертности, не связанной с вирусом, но произошедшей в результате перегрузки систем здравоохранения, из-за чего человек не мог вовремя получить нужную медицинскую помощь.

Согласно последним официальным данным, на Апеннинах выявили в общей сложности 210 тысяч случаев заражения, число жертв превысило 28 тысяч человек, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Италии успешно испытали вакцину от коронавируса на мышах. Она доказала свою эффективность. Испытания проходили на базе лаборатории Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в Риме. Введённый мышам препарат вместе с антителами блокировал дальнейшее развитие вируса. Следующим этапом оценки эффективности вакцины станут испытания на людях. Они запланированы на осень.