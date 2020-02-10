https://static.news.ru/photo/3f19de3e-4c0c-11ea-8e4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: hwo/imageBROKER.com/Global Look Press

Уголовный кодекс Испании могут дополнить статьёй за восхваление эпохи диктатора Франсиско Франко, рассказала заместитель генсека Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Адриана Ластра. Она добавила, что в стране планируется эксгумация останков жертв франкизма. Прах покоится в массовых захоронениях.

Мы уберём франкистскую символику, которая всё ещё находится в общественных местах, и мы проведём реформу Уголовного кодекса, чтобы оправдание и восхваление франкизма стали, наконец, преступлением, — цитирует политика ТАСС.

Франсиско Франко возглавлял Испанию с 1939 по 1975 год. Его останки эксгумировали в октябре 2019-го. Процедуру провели в присутствии родственников диктатора. Прах перенесли из базилики Долины Павших на кладбище. Их перемещение обошлось в €63 тысячи, из них €40 тысяч ушло на обустройство новой могилы.

Изначально мероприятие должно было состояться 10 июня, однако его отложили. Родственники Франко настаивали на том, чтобы перенести останки в склеп собора Альмудена в Мадриде и подали в суд.

Инстанция поддержала предложение испанского правительства о переносе останков на муниципальное кладбище. И.о. премьер-министра королевства Педро Санчес заявил, что это решение инстанции поможет стране закрыть тёмную главу своей истории, писал NEWS.ru.