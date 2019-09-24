https://static.news.ru/photo/4bfcd724-deba-11e9-8ab8-fa163e074e61_660.jpgФрансиско ФранкоФото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press
Верховный суд Испании поддержал предложение правительства страны о переносе останков фашистского диктатора Франсиско Франко, правившего страной в 1939–1975 годах, из базилики Долины Павших на кладбище.
По решению суда власти смогут эксгумировать останки диктатора и перезахоронить их на кладбище Эль-Пардо, сообщает France Presse.
Родственники Франко настаивали на том, чтобы перенести останки в склеп собора Альмудена в Мадриде.