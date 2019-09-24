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Освобождённый из заключения в России украинский режиссёр Олег Сенцов заявил, что борется не с Россией, а с режимом Владимира Путина. При этом он подчеркнул, что готов пожать руку российскому президенту, если за каждое рукопожатие будет освобождён один человек.

Сенцов пояснил, что российская сторона хочет поработить Украину. Он как украинец выступает за прекращение войны в Донбассе, возвращение пленных и Крыма, передаёт издание «Новороссия». Ранее News.ru писал, что Сенцов поделился...