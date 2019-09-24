Франсиско Франко Франсиско Франко Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press

Верховный суд Испании поддержал предложение правительства страны о переносе останков фашистского диктатора Франсиско Франко, правившего страной в 1939–1975 годах, из базилики Долины Павших на кладбище.

По решению суда власти смогут эксгумировать останки диктатора и перезахоронить их на кладбище Эль-Пардо, сообщает France Presse.

Родственники Франко настаивали на том, чтобы перенести останки в склеп собора Альмудена в Мадриде.

Изначально процедура эксгумации должна была состояться 10 июня, однако её отложили, чтобы суд смог разобраться в деле, писал News.ru.

 

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