https://static.news.ru/photo/0094c854-df65-11e9-8141-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mary Evans Picture Library

Решение Верховного суда Испании об эксгумации останков диктатора Франсиско Франко поможет стране закрыть тёмную главу своей истории, заявил и. о. премьер-министра королевства Педро Санчес.

По его словам, останки диктатора, находящиеся в монументальном комплексе «Долина павших», слишком долго «безнравственно» покоились там.

Испанцы выбрали мир, свободу и демократию, и с помощью этих инструментов мы будем продолжать строить будущее, — подчеркнул он.

Санчес добавил, что решение суда является великой победой испанской демократии, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что по решению суда власти смогут эксгумировать останки диктатора и перезахоронить их на кладбище Эль-Пардо. Родственники Франко настаивали на том, чтобы перенести останки в склеп собора Альмудена в Мадриде.