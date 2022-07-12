Власти Херсона призвали жителей не бояться Киева и оставаться дома

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Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо призвал жителей не бояться объявленного Киевом контрнаступления и не уезжать из региона. Об этом говорится в Telegram-канале администрации области.

Владимир Сальдо призвал херсонцев не бояться безосновательных угроз из Киева, не поддаваться на провокации и ни в коем случае не уезжать из Херсона, — сказано в сообщении.

По словам главы ВГА попытки наступления на Херсон со стороны ВСУ предпринимаются постоянно, однако они всегда заканчиваются разгромом.

Ирина Верещук верещит, извините меня, по этому поводу уже не первый день, не первую неделю и даже не первый месяц, — сказал Сальдо, объяснив это тем, что украинские власти запугивают херсонцев разрушением города, чтобы выманить их на подконтрольную киевскому режиму территорию.

Так администрация региона отреагировала на приказ президента Украины разработать план контрнаступления, чтобы «отбить» перешедший под контроль России юг страны. В то же время, вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала эвакуироваться жителей Херсонской области.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что ему непонятна суть «объединённой» украинской армии, о скором контрнаступлении которой говорят в Киеве. Более того, идущее сейчас окружение донбасской группировки ВСУ не предполагает оперативного перерыва, а группировка российских войск из Мариуполя уже выдвинулась на север в помощь действующим подразделениям.