Власти Германии объявили о газовом кризисе в стране Глава Минэкономики ФРГ призвал сократить потребление газа «везде, где только можно»

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Газораспределительная станция

Германия находится в газовом кризисе, заявил министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в интервью Spiegel. Он сообщил, что в стране требуется сократить потребление газа «везде, где только можно». Хабек отметил, что из-за нехватки топлива в Германии может закрыться ряд производств.

Германия находится в газовом кризисе, потребление газа требуется сократить везде, где возможно, — сказал Хабек.

Министр ранее заявил, что сокращение поставок российского газа связано с тем, что РФ не нуждается в деньгах, так как не может купить на них западную продукцию. Хабек отметил, что такая ситуация сложилась в результате «чрезвычайно эффективных санкций». Он при этом уточнил, что именно Россия отказалась от поставок газа в Европу.

Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир ранее заявил, что пик цен на продукты в Германии еще не достигнут, поэтому необходимо выделить дополнительную помощь домохозяйствам с низким уровнем дохода. Он отметил, что многие производители тратят больше денег на оплату энергии и перекладывают затраты на клиентов. Глава ведомства предложил отменить НДС на все фрукты и овощи.