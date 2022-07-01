Власти Германии одобрили поставки военных товаров на Украину на €562 млн

Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

Власти Германии за первое полугодие одобрили поставки на Украину вооружения и военных товаров на почти €562 млн. Об этом сказано в докладе по экспорту военной продукции , который распространила пресс-служба Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, пишет ТАСС.

По предварительным данным, в первой половине 2022 года было выдано индивидуальных лицензий на экспорт вооружений на сумму €4,14 млрд, — сказано в докладе.

В докладе сказано, что 92% было выделено на страны-партнёры, к которым, в частности, относится и Украина. Как отмечает Минэкономики Германии, поддержка Киева «отражена и в цифрах за первое полугодие: для самообороны Украины было выдано лицензий на сумму около €562 млн». В документе уточняется, что большую часть общей стоимости в €4,14 млрд, а именно долю в сумме порядка €1,78 млрд, можно отнести к проекту крупномасштабных закупок в Нидерландах. И этот проект продлится ещё несколько лет.

А приблизительно €3,81 млрд связаны с разрешениями на поставки в станы ЕС или НАТО и его партнёров. а также на Украину и Южную Корею. Помимо Украины и Южной Кореи порядка €337 млн было направлено в третьи страны.

Ранее сообщалось, что в Германии приступили к строительству большого терморезервуара, который должен помочь стране с отоплением домов в зимний период в случае нехватки российского газа. Проект обошелся властям страны в €50 млн, а 200 мегаватт термальной вместимости должно хватить для обеспечения 10% потребности Берлина в горячей воде.