В Германии начали строить «термос» для отопления домов зимой В Германии приступили к строительству водяного терморезервуара для обогрева жилья зимой

Фото: AP/TASS

В Германии приступили к строительству большого терморезервуара, который должен помочь стране с отоплением домов в зимний период в случае нехватки российского газа, пишет The Washington Post со ссылкой на источники. Проект обошелся властям страны в €50 млн, а 200 мегаватт термальной вместимости должно хватить для обеспечения 10% потребности Берлина в горячей воде.

Это огромный термос, который поможет нам сохранять тепло, пока оно не нужно. А потом мы сможем при необходимости это тепло высвобождать, — объяснил собеседник.

Высота сооружения составит 45 метров, а вмещать оно сможет до 56 миллионов литров горячей воды, которая будет нагреваться за счет излишков энергии с солнечных и ветряных подстанций ФРГ. Источник уточняет, что из-за своего географического положения Берлин является более зависимым от ископаемого топлива из России, чем другие регионы Германии.

Ранее сообщалось, что новой надеждой Германии во время газового кризиса должна стать Канада. Немецкое правительство хочет диверсифицировать газоснабжение страны, и в Канаде готовы помочь, правда, не имея инфраструктуры для экспорта сжиженного природного газа.