Названа новая надежда Германии в газовом кризисе

Фото: Waltraud Grubitzsch/ZB/Global Look Press

Новой надеждой Германии во время газового кризиса должна стать Канада, сообщает Live 24 со ссылкой на немецкую газету. Отмечается, что немецкое правительство хочет диверсифицировать газоснабжение страны и в Канаде готовы помочь, но в стране нет инфраструктуры для экспорта сжиженного природного газа (СПГ).

Сейчас Канада строит первые терминалы для экспорта СПГ, но только на западном побережье. Там — в провинциях Британская Колумбия и Альберта — расположены крупнейшие месторождения газа в стране. Вдобавок тихоокеанское побережье — невыгодная для экспорта в ФРГ территория. Оттуда ближе к самым важным покупателям СПГ в мире — КНР, Японии, Индии, Южной Корее и Тайваню, — пишет издание.

Помимо Канады Германия присматривается к США. Сейчас, как утверждают журналисты, Соединённые Штаты — главный поставщик СПГ в мире, им удалось обогнать и Катар, и Австралию. Экспорт СПГ из США в Евросоюз также превзошёл поставки трубопроводного газа из России.

27 июня агентство Reuters узнало о планах лидеров «Большой семёрки» изучить вопрос об ограничении цен на импорт российских нефти и газа. По их мнению, это позволит ограничить способность Москвы финансировать спецоперацию на Украине.