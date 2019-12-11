Зелимхана Хангошвили застрелили в Берлине днём 23 августа 2019 года. По подозрению в убийстве арестован россиянин. 4 декабря стало известно о высылке из Германии в связи с убийством двух представителей спецслужб РФ, работавших в российском посольстве. Москва пообещала зеркально ответить на выдворение дипломатов.
После инцидента в Германии заговорили о возможности новых санкций против России из-за резонансного убийства. Это, предположительно, может стать угрозой для дальнейшего тесного сотрудничества между двумя странами. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель призвала дождаться окончания расследования убийства гражданина Грузии в Берлине и до этого момента отказаться от спекуляций.
Подозреваемый в совершении убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили россиянин ради собственной безопасности был переведён из следственного изолятора в берлинском районе Моабит в крыло строгого режима тюрьмы Тегель. Следователи Госуправления уголовной полиции ФРГ пришли к выводу, что гражданину России угрожает опасность.
Президент России Владимир Путин в ответ на просьбу канцлера Германии Ангелы Меркель о содействии в расследовании дела заявил о причастности Хангошвили к терактам в московском метро. Российский лидер подчеркнул, что Москва неоднократно просила выдать предполагаемого организатора терактов, однако понимания по этому вопросу найдено не было.