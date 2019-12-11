https://static.news.ru/photo/419cc3fe-1c1b-11ea-8c82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Немецкое правительство не было в курсе того, что Москва делала запросы об экстрадиции в Россию гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, убитого в августе в Берлине.

Правительство не знает о российском запросе на экстрадицию жертвы преступления, — цитирует Reuters пресс-секретаря Министерства юстиции ФРГ.

Зелимхана Хангошвили застрелили в Берлине днём 23 августа 2019 года. По подозрению в убийстве арестован россиянин. 4 декабря стало известно о высылке из Германии в связи с убийством двух представителей спецслужб РФ, работавших в российском посольстве. Москва пообещала зеркально ответить на выдворение дипломатов.

После инцидента в Германии заговорили о возможности новых санкций против России из-за резонансного убийства. Это, предположительно, может стать угрозой для дальнейшего тесного сотрудничества между двумя странами. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель призвала дождаться окончания расследования убийства гражданина Грузии в Берлине и до этого момента отказаться от спекуляций.

Подозреваемый в совершении убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили россиянин ради собственной безопасности был переведён из следственного изолятора в берлинском районе Моабит в крыло строгого режима тюрьмы Тегель. Следователи Госуправления уголовной полиции ФРГ пришли к выводу, что гражданину России угрожает опасность.

Президент России Владимир Путин в ответ на просьбу канцлера Германии Ангелы Меркель о содействии в расследовании дела заявил о причастности Хангошвили к терактам в московском метро. Российский лидер подчеркнул, что Москва неоднократно просила выдать предполагаемого организатора терактов, однако понимания по этому вопросу найдено не было.

Посол России в Германии Сергей Нечаев пообещал Берлину помощь в расследовании убийства Хангошвили. Дипломат отметил важность устранения возможных недостатков в двустороннем сотрудничестве, писал NEWS.ru.