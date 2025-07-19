Германия собирается отказаться от политики «открытых дверей» Власти Германии и соседние страны согласовали план борьбы с мигрантами

Власти Германии разработали план по отказу от политики «открытых дверей», сообщает France24. Немецкая сторона предложила обсудить вопросы реформирования миграционной политики на встрече с другими представителями Евросоюза.

По результатам переговоров участники подписали документ «Совместная работа по эффективному сокращению нелегальной миграции». Соглашение предусматривает координацию действий в нескольких направлениях: противодействие незаконной перевозке мигрантов, борьба с торговлей людьми, усиление пограничного контроля.

Отдельное внимание в декларации уделено вопросам унификации законодательства стран ЕС для упрощения процедуры депортации беженцев в страны, не входящие в Европейский союз. Данные меры направлены на создание более эффективной системы регулирования миграционных потоков.

Ранее стало известно, что американские власти планируют организовать временные центры содержания мигрантов на территории двух военных баз. Под эти цели будут задействованы объекты в штатах Нью-Джерси и Индиана.