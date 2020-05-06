Власти Германии хотят открыть все магазины и школы

https://static.news.ru/photo/0d3a3de6-8f5f-11ea-b083-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Власти Германии хотят открытия всех магазинов и школ и возобновления розыгрыша Бундеслиги в мае. Все ученики должны иметь возможность вернуться в классы до летних каникул. При этом правительство намерено возложить ответственность за дальнейшее ослабление карантинных ограничений на власти федеральных земель.

Более жёсткие ограничения должны применяться при верхнем пределе новых случаев заражения коронавирусом. В случае снятия введённых мер в общественных местах граждане должны соблюдать минимальную дистанцию в полтора метра. Как отмечает Kölner Stadt-Anzeiger, это правило останется надолго.

Ожидаемая дата начала «призрачных игр» без зрителей в первой и второй Бундеслигах — 15 или 21 мая. Им должен предшествовать двухнедельный карантин, вероятно, в форме тренировочного лагеря.

Глава Института вирусологии имени Коха Лотар Вилер заявил, что мир ждёт вторая и третья волны пандемии коронавирусной инфекции, писал NEWS.ru.