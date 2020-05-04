Европа

Власти Франции выдадут молодёжи по €200 из-за пандемии

19:05, 04 мая 2020 11
Фото: Olivier Donnars/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о новой мере поддержки граждан в связи с пандемией коронавируса. Гражданам до 25 лет выдадут по €200.

Дотации получат студенты, которые потеряли возможность пройти стажировку или работать, а также иностранные учащиеся, которые не смогли вернуться домой, передаёт ТАСС. Таким образом, деньги дадут примерно 800 тысячам студентов.

Некоторые молодые люди оказались в драматической ситуации, поэтому мы решили выплатить помощь 800 тысячам студентам в размере €200 каждому из них, — подчеркнул он.

Помощь выдадут в начале мая.

Как писал NEWS.ru, политик Алексей Навальный, опираясь на приложения Сергея Гуриева, Константина Сонина и других известных экономистов, призвал правительство выплатить каждому россиянину по 20 тысяч рублей, а также отменить коммунальные и другие платежи на время пандемии COVID-19. По его словам, денег Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватило бы на несколько месяцев.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал предложение Навального популизмом.

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