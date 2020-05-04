Власти Франции выдадут молодёжи по €200 из-за пандемии

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Установка, равно как и снос любых памятников, — внутреннее дело любого государства, граждане которого сами выбирают своих героев. Тем не менее это отчётливо показывает симпатии и антипатии политических элит, сказано в заявлении посольства России в Чехии.

Так в дипмиссии прокомментировали демонтаж памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу и установку скульптуры с мемориальной доской в память о солдатах Русской освободительной армии (РОА), известных как власовцы. О том,...