Власти Франции усилят контроль границ после терактов

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Франция будет жёстче контролировать свои границы после серии терактов, заявил глава МВД страны Жеральд Дармане.

Мы будем больше их контролировать. Я сделал предложение президенту и премьер-министру в ходе последнего совета обороны, — сообщил министр в эфире телеканала BFMTV.

По его словам, усиление контроля вовсе не означает закрытие границ от иностранцев. Власти страны сфокусируются на нераспространении радикальных идеологий, передаёт Газета.ru.

Дармане также проинформировал, что за октябрь из Франции были высланы 16 иностранцев. Все они имели связи с экстремистскими группировками.

29 октября близ церкви Нотр-Дам в Ницце мужчина с ножом напал на людей. Жертвами нападения стали три человека, один из них был обезглавлен.

Кроме того, 16 октября радикал обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на исламского пророка Мухаммеда. Инцидент произошёл возле школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа.

Ранее NEWS.ru писал, что месса в память о жертвах теракта в Ницце прошла 1 ноября в соборе Нотр-Дам. Вёл поминальную службу епископ Ниццы Андре Марсо.

В связи с эпидемиологической ситуацией, доступ в базилику был ограничен, многие верующие молились у стен храма, также трансляция службы велась в соцсетях и на телевидении.