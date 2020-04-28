Власти Франции опасаются второй волны коронавируса

https://static.news.ru/photo/10530f7e-895d-11ea-85bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Во Франции существует серьёзный риск возникновения второй волны коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

По его словам, нужно решительно выводить Францию из режима самоизоляции, но действовать с осторожностью. Он подчеркнул, что меры по ограничению передвижения граждан показали свою эффективность, поскольку число случаев заражения коронавирусом уменьшилось с 14 апреля.

Спад идёт хотя и медленно, но непрерывно, — отметил Филипп.

Режим самоизоляции действует во Франции с 17 марта. В стране закрыты кафе, рестораны, гостиницы и магазины с товарами не первой необходимости. Планируется, что ограничения будут постепенно снимать с 11 мая. Граждане обязаны будут носить маски в общественном транспорте и школах, а также соблюдать дистанцию.

NEWS.ru писал что французы считают, что страна не справится с последствиями коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные опросов общественного мнения. В марте во Франции был зафиксирован рекордный рост числа полностью безработных граждан. Общее число людей, не имеющих никакой работы, составляет 3 732 500 человек.