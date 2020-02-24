https://static.news.ru/photo/f92b53aa-56ea-11ea-9523-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mandoga Media/Global Look Press

Французские власти в настоящее время не считают необходимым закрывать границу с Италией из-за распространения нового коронавируса.

Закрытие границы не имеет смысла. Распространение коронавируса не ограничивается только административными границами, — заявил в эфире телеканала BFM госсекретарь Франции по вопросам транспорта Жан-Батист Джеббари.

По его словам, 23 февраля в Матиньонском дворце состоялось совещание, на котором обсудили меры по предотвращению распространения вируса, а также рассмотрена стратегия по оказанию помощи заболевшим.

Чиновник подчеркнул, что власти Франции следят за тем, что происходит на её границах. Джеббари добавил, что многие крупные компании уже приостановили полёты в КНР до апреля, что может негативным образом сказаться на сфере туризма и транспортной отрасли.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус в Италии подтвердился у 130 человек. От заболевания погибло трое. Стремительное распространение вируса в стране связано с тем, что врачи не могут распознать симптомы вызванной им болезни.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. К 24 февраля она затронула почти 80 тысяч человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни 2600 заболевших. Выздороветь удалось почти 25 тысячам пациентов.