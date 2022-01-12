Власти Франции на законодательном уровне запретят инцест

Во Франции правительство запретит инцест на законодательном уровне, рассказал государственный секретарь по делам детей Адриен Таке. Сейчас в стране разрешены сексуальные отношения с родственниками, если в них не участвуют дети. Как пишет The Times, теперь власти намерены ввести запрет даже для родственников старше 18 лет.

Независимо от возраста у ребёнка не может быть сексуальных отношений с родителем. Это не вопрос возраста, это вопрос согласия [на секс с родственником]. Мы выступаем против инцеста — заявил Таке.

Как отмечается, такое решение власти примут впервые за более чем 200 лет, когда в 1791 году инцест был декриминализирован в связи с постепенной секуляризацией государства.

Ранее сообщалось, что во Франции с апреля 2021 года секс с несовершеннолетними, не достигшими возраста 15 лет, автоматически считается изнасилованием. Соответствующий закон принял национальный парламент страны. За нарушение грозит тюремное заключение на срок до 20 лет. Ранее секс с несовершеннолетними до 15 лет также находился вне закона, однако уголовное наказание могло последовать лишь после доказательства того, что акт был совершён по принуждению. В случае отсутствия насилия статья переквалифицировалась на более лёгкую.

Также в новом законе декриминализировали связь между несовершеннолетними. Закон начинает действовать лишь в том случае, если один из участников полового акта старше второго более чем на пять лет.