Во Франции секс с детьми до 15 лет приравняли к изнасилованию

https://static.news.ru/photo/96367ecd-f458-4f6e-b471-5ba077c78ff7_660.jpg Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Panoramic

Во Франции секс с несовершеннолетними, не достигшими возраста 15 лет, отныне автоматически считается изнасилованием. Соответствующий закон принял национальный парламент страны. За нарушение грозит тюремное заключение на срок до 20 лет. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее секс с несовершеннолетними до 15 лет также находился вне закона, однако уголовное наказание могло последовать лишь после доказательства того, что акт был совершён по принуждению. В случае отсутствия насилия статья переквалифицировалась на более лёгкую.

Также в новом законе декриминализировали связь между несовершеннолетними. Закон начинает действовать лишь в том случае, если один из участников полового акта старше второго более чем на пять лет.

Французское правительство решило пересмотреть законодательство после ряда скандалов, связанных с сексуальным насилием в отношении несовершеннолетних, включая инцесты.

Ранее стало известно, что полиция Тольятти задержала 23-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании семилетней девочки. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело, подозреваемый активно даёт признательные показания, его также опознали свидетели. Об этом писал NEWS.ru.