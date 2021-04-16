Во Франции секс с детьми до 15 лет приравняли к изнасилованию

Во Франции секс с несовершеннолетними, не достигшими возраста 15 лет, отныне автоматически считается изнасилованием. Соответствующий закон принял национальный парламент страны. За нарушение грозит тюремное заключение на срок до 20 лет. Об этом
Ранее секс с несовершеннолетними до 15 лет также находился вне закона, однако уголовное наказание могло последовать лишь после доказательства того, что акт был совершён по принуждению. В случае отсутствия насилия статья переквалифицировалась на более лёгкую.
Также в новом законе декриминализировали связь между несовершеннолетними. Закон начинает действовать лишь в том случае, если один из участников полового акта старше второго более чем на пять лет.
Французское правительство решило пересмотреть законодательство после ряда скандалов, связанных с сексуальным насилием в отношении несовершеннолетних, включая инцесты.
Ранее стало известно, что полиция Тольятти задержала 23-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании семилетней девочки. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело, подозреваемый активно даёт признательные показания, его также опознали свидетели. Об этом писал NEWS.ru.