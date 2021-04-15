В Тольятти задержали подозреваемого в изнасиловании ребёнка

https://static.news.ru/photo/9c341f40-9df4-11eb-8449-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция Тольятти задержала 23-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании семилетней девочки. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело, подозреваемый активно даёт признательные показания, его также опознали свидетели.

По части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» возбуждено уголовное дело. В ближайшее время в отношении подозреваемого будет избрана мера пресечения, — приводит «КП в Самаре» выдержку из сообщения регионального СУ СК.

Отмечается, что задержанный состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. По словам местных жителей, у него действительно наблюдались некоторые странности в поведении, но подобных наклонностей за ним не замечали. Мужчина увлекался компьютерными играми, много времени проводил в соцсетях.

Как сообщал NEWS.ru, актёра знаменитого сериала «Улицы разбитых фонарей» Никиту Струкова задержали в Санкт-Петербурге после новых обвинений в педофилии. 62-летнего артиста обвиняют в совращении ученика 7-го класса осенью 2020 года. Кроме того, Струкову также вменяются попытки совращения студента одного из петербургских колледжей.