Звезду «Улиц разбитых фонарей» задержали после новых обвинений в педофилии

https://static.news.ru/photo/911a1ba4-9c29-11eb-8520-96000091f725_660.jpg Никита Струков Фото: kino-teatr.ru

Актёра знаменитого сериала «Улицы разбитых фонарей» Никиту Струкова задержали в Санкт-Петербурге после новых обвинений в педофилии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

62-летнего артиста обвиняют в совращении ученика 7-го класса осенью 2020 года. Кроме того, Струкову также вменяются попытки совращения студента одного из петербургских колледжей.

Подростки подали заявление в полицию в январе. Тогда актёр всё отрицал, однако правоохранительные органы всё равно заинтересовались подобным инцидентом.

Некоторое время назад Струков работал вожатым в одном из детских лагерей и там познакомился с мальчиком, которого позднее пригласил в гости. По всей видимости, у себя дома артист домогался ребёнка, так как несовершеннолетний обвинил его в совершении действий сексуального характера.

Никита Струков — петербургский актёр. Снимался в таких фильмах и сериалах, как «Улицы разбитых фонарей» (3-я и 11-я части), «Опера: Хроники убойного отдела», «Без видимых причин», «Литейный-4», «Дорожный патруль», «По имени Барон».

Ранее NEWS.ru писал, что в Бурятии по подозрению в педофилии задержали помощника пастора евангельской общины. Мужчина вступил в общину в маленьком селе после того, как отсидел срок за убийство. В скором времени он стал дьяконом.