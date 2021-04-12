Священник-педофил развращал детей в общине евангелистов в Бурятии

В Бурятии по подозрению в педофилии задержали помощника пастора евангельской общины. Мужчина вступил в общину в маленьком селе после того, как отсидел срок за убийство. В скором времени он стал дьяконом. Об этом рассказывает Пятый канал.
Изначально полиция
Местный пастор доверил новоиспечённому дьякону работу с несовершеннолетними прихожанами. В частности, в круг обязанностей священнослужителя входила помощь подросткам в изучении Библии. Воспользовавшись таким положением, мужчина стал приглашать девочек прямо к себе домой.
Предполагается, что во время этих «духовных уроков» дьякон и совершал развратные действия. Доподлинно известно об одной жертве педофила — девочке 2014 года рождения. В телефоне подозреваемого были найдены её непристойные фотографии.
Сколько всего детей могли пострадать от этого «священника», точно неизвестно.
В связи с этой историей сельская община претерпела раскол, поскольку часть прихожан обвинила в произошедшем церковь, приютившую бывшего заключённого.
Ранее NEWS.ru сообщал, что детского тренера по футболу Барри Беннелла в феврале 2018 года приговорили к 31 году лишения свободы. Его признали виновным в 43 случаях сексуального насилия над несовершеннолетними.