Священник-педофил развращал детей в общине евангелистов в Бурятии

https://static.news.ru/photo/3d514a3c-8999-11e9-a3df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

В Бурятии по подозрению в педофилии задержали помощника пастора евангельской общины. Мужчина вступил в общину в маленьком селе после того, как отсидел срок за убийство. В скором времени он стал дьяконом. Об этом рассказывает Пятый канал.

Изначально полиция заподозрила бывшего заключённого в мошенничестве с микрозаймами, однако в дальнейшем выяснилось, что за священнослужителем могут быть гораздо более серьёзные грехи.

Местный пастор доверил новоиспечённому дьякону работу с несовершеннолетними прихожанами. В частности, в круг обязанностей священнослужителя входила помощь подросткам в изучении Библии. Воспользовавшись таким положением, мужчина стал приглашать девочек прямо к себе домой.

Предполагается, что во время этих «духовных уроков» дьякон и совершал развратные действия. Доподлинно известно об одной жертве педофила — девочке 2014 года рождения. В телефоне подозреваемого были найдены её непристойные фотографии.

Сколько всего детей могли пострадать от этого «священника», точно неизвестно.

В связи с этой историей сельская община претерпела раскол, поскольку часть прихожан обвинила в произошедшем церковь, приютившую бывшего заключённого.

Ранее NEWS.ru сообщал, что детского тренера по футболу Барри Беннелла в феврале 2018 года приговорили к 31 году лишения свободы. Его признали виновным в 43 случаях сексуального насилия над несовершеннолетними.