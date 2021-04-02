«Он изнасиловал меня 100 раз»: детали гигантского секс-скандала в Англии

На протяжении долгих лет с темой педофилии в английском футболе в первую очередь ассоциировался Барри Беннелл. В феврале 2018 года детского тренера приговорили к 31 году лишения свободы. Его признали виновным в 43 случаях сексуального насилия над несовершеннолетними. Однако на этом история с домогательствами в английском футболе не закончилась: в марте 2021 года был опубликован 707-страничный доклад, в котором обнародовали другие многочисленные случаи сексуальных домогательств в английском футболе. Что это за доклад и какое отношение он имеет к Барри Беннеллу, рассказывает NEWS.ru.

Тюремный тур

Барри Беннелл, который сейчас находится под стражей, — известный в прошлом детский тренер и скаут. Он сотрудничал со многими клубами на территории Англии: был тренером юношеской команды в клубе «Кру Александра» в 1980–1990-х годах, выполнял определённые обязанности в «Стоук Сити» и «Манчестер Сити». И это лишь малая часть клубов, с которыми работал Барри. Также известно, что Беннелл организовывал летние лагеря отдыха как на территории Великобритании, так и в других странах. Например, тренер проводил молодёжные футбольные туры в США.

Но тренерская деятельность, направленная на поиск и прокачку юных футбольных талантов Великобритании, оказалась не единственным занятием, к которому приложил руку Беннелл. Впоследствии выяснилось, что на протяжении многих лет Барри, пользуясь своим тренерским положением, домогался до несовершеннолетних. Впервые об этом стало публично известно в 1994 году, когда англичанина приговорили к тюремному заключению за педофилию.

Обвинение выдвинула американская сторона. Во время одного из молодёжных туров, который проходил в штате Флорида и участие в котором принимали футболисты в возрасте 11–14 лет, Барри изнасиловал 13-летнего британского мальчика. Пострадавший после возвращения из США поведал эту историю родителям и тренера тут же арестовали. Беннелл был приговорён к четырём годам тюремного заключения. Эта ситуация, впрочем, несильно смутила насильника. После заключения он в лёгком недоумении выдал фразу: «Ему было 14». Тем самым как бы намекая, что его жертва не маленький мальчик.

Новые задержания

Это было не последнее его задержание. В 1998 году ему выдвинула обвинения уже британская полиция. Детского тренера признали виновным в 23 преступных случаях домогательств, которые произошли в интервале с 1970-го по 1990 год, и приговорили к девяти годам тюремного заключения. Правда, уже в 2005 году Беннелл из-за серьёзной болезни вышел на свободу.

В третий раз он попал под стражу на два года в 2015-м за непристойные действия в отношении 14-летнего мальчика, совершённые в 1980 году. Впрочем, все эти случаи не идут ни в какое сравнение с тем скандалом, который разгорелся в 2016 году.

Жертвы перестали молчать

16 ноября 2016-го в газете The Guardian вышло интервью с 43-летним Энди Вудвардом, в котором бывший футболист рассказал, как подвергался сексуальному насилию со стороны Беннелла в период выступления в юношеской команде «Кру Александра». Энди тогда было не больше 15 лет.



Он таким способом определял, кто из игроков слабее, мягче. Началось всё в первые несколько недель [после зачисления в клуб]. Поначалу были только сексуальные прикосновения, но очень быстро становилось всё хуже и вскоре он меня изнасиловал. Я не хочу говорить, сколько раз, но всё это происходило в течение четырёх лет, — рассказывал Энди.

Откровенные признания Вудварда способствовали тому, что постепенно стали раскрываться новые жертвы насильника. Так, в течение нескольких дней в различных средствах массовой информации поведали свои жуткие истории Стив Уолтерс, Дэвид Уайт, Ян Экли (он выступал с заявлениями против Барри несколько раз). 44-летний Уолтерс рассказал, что он несколько раз был в доме у Беннелла и у него иногда было два или три мальчика в постели одновременно. А Ян Экли, в свою очередь, признался в интервью Times, что между 1979-м и 1983 годом Беннелл насиловал его более 100 раз.

Все жертвы Беннелла подверглись насилию в детско-юношеском возрасте. Многим из них он угрожал расправой, если те проболтаются. Также жертвы признавались, что зачастую сами молчали, так как боялись, что их исповедь будет стоить им заветной футбольной карьеры. Естественно, многолетнее молчание обернулось в итоге куда более серьёзными последствиями: кто-то завязал с футболом, у кого-то начались проблемы со здоровьем, а кто-то и вовсе долгие годы размышлял над суицидом.

После всех признаний Беннелл был приговорён к 31 году лишения свободы. Теперь главный футбольный насильник Великобритании выйдет на свободу только в возрасте 95 лет. Впрочем, это не самый важный итог скандала 2016 года.

Доклад Шелдона

Многочисленные случаи детского насилия (показания пострадавших указывали не только на имя Беннелла) привели футбольные власти Великобритании к мысли о том, что необходимо провести расследования в системе детско-юношеского футбола. Для этих целей был приглашён независимый адвокат Клайв Шелдон.

Результаты четырёхлетней работы Шелдона, которые вылились в 707-страничный отчёт, шокировали всю Великобританию. В ходе расследования было установлено 692 вероятных случая сексуального насилия в отношении детей. Более того, если верить отчёту Шелдона, проблема приобрела такой масштаб во многом из-за безразличного отношения со стороны футбольной ассоциации Англии (FA). На протяжении многих лет в приёмную главного футбольного органа Великобритании поступали жалобы по поводу сексуальных домогательств. Но чиновники никак не реагировали на эту проблему. Об этом сообщили около 160 человек, которые так и не смогли достучаться до FA.

Чтобы оценить весь масштаб трагедии, стоит сказать, что в домогательствах над детьми были уличены в том числе такие гранды английского футбола, как «Челси», «Манчестер Сити», «Астон Вилла», «Ньюкасл Юнайтед», «Саутгемптон». Почему ранее все эти случаи оставались в тени, теперь остаётся только догадываться. Возможно, в клубах не хотели предавать огласке ужасающие истории, понимая, к какому скандалу они приведут. Возможно, группировка педофилов действовала очень слаженно и не допускала никаких подозрений в свой адрес. Такое ведь возможно?

Как бы там ни было, сейчас скандал вышел далеко за пределы футбола. Член парламента Джулиан Найт убеждён, что проблема достигла таких масштабов из-за неспособности FA обеспечить безопасность молодых футболистов. Здесь хочется поправить уважаемого Найта: дело совсем не в неспособности, а в халатном отношении к проблеме футбольных властей. Как раз 160 отклонённых жалоб являются тому подтверждением.

Это хорошо, что в какой-то момент делом занялся такой человек, как Шелдон. Но он приступил к работе только в 2016 году, хотя первые обвинения на почве домогательств появились ещё в 1994-м. Разве это было недостаточно весомое обстоятельство, чтобы начать расследование? Займись тогда и футбольные чиновники, и английские власти этой проблемой, возможно, впоследствии не пришлось бы удивляться 692 случаям сексуальных домогательств в футболе.