Власти Европы рассказали о десятилетиях газовой зависимости от США ЕК: Европа десятилетиями будет зависеть от СПГ из США после отказа от газа из РФ

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Евросоюз после сокращения закупок российского газа будет вынужден в течение нескольких десятилетий покупать сжиженный природный газ (СПГ) у США, сообщил в интервью британскому изданию The Financial Times глава гендиректората Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Юль Йоргенсен. При этом он подчеркнул, что ЕС обладает «необходимыми инструментами» для преодоления энергетического кризиса предстоящей зимой.

В ближайшие пару десятилетий нам понадобятся некоторые ископаемые в [энергетической] системе. И в этом контексте у нас будет потребность в американской энергетике, — сказал Йоргенсен.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о том, что Штаты в минувшем году экспортировали в ЕС 56 млрд кубометров СПГ. По данным FT, поставки американского топлива в 2022 году на фоне санкций Запада в отношении России выросли вдвое по сравнению с 2021 годом.

В свою очередь министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что спрос на российский сжиженный природный газ (СПГ) выше, чем его текущее производство. Он отметил, что в СПГ заинтересованы партнеры в Юго-Восточной Азии и потребители Европы. Вместе с тем Шульгинов признал, что спрос на трубопроводный газ был больше. Однако, по его словам, производство сжиженного природного газа наращивается, поскольку такие поставки более эффективны и гибки.