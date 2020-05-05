Власти ЕС допустили открытие некоторых стран для туристов

https://static.news.ru/photo/e1b1ef68-8ed5-11ea-901a-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон прокомментировал возможность открытия некоторых стран Европейского союза. По его словам, часть государств могут разрешить приезжать жителям других европейских стран.

Он не уточнил, о каких странах идёт речь. Политик отметил, что коронавирус распространяется в разных регионах и границы пандемии не совпадают с государственными.

Вполне вероятно, что некоторые районы будут открыты для туристов, а другие — нет, — отметил он в эфире France Info.

Ранее NEWS.ru писал, что после снятия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, Таиланд в первую очередь сосредоточится на привлечении состоятельных туристов.

В королевстве запрет на международные путешествия действует до 30 мая, но власти уже рассматривают вопрос о возобновлении туризма. Причём особенно ждут тех, кто может позволить себе длительное пребывание в стране и готов потратиться на роскошный отдых в пятизвёздочных отелях.